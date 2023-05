Dr. Hans-Ulrich Engel zum Vorsitzenden des Stiftungsrates der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung berufen

Grünwald (ots) -Langjähriger BASF-Finanzvorstand übernimmt Vorsitz des Beratungs- und Kontrollgremiums der StiftungDr. Hans-Ulrich Engel wurde zum Vorsitzenden des Stiftungsrates der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung berufen. Der langjährige CFO und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der BASF SE leitet den Stiftungsrat, der dem operativ tätigen Stiftungsvorstand als beratendes und überwachendes Gremium zur Seite steht."Mit Dr. Engel verstärkt uns eine herausragende Managerpersönlichkeit mit jahrzehntelanger Erfahrung bei der künftigen Arbeit unserer Stiftung. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", erklärt Stephan Sturm, Vorstandsvorsitzender der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung.Julia Thiele-Schürhoff, Mitglied des Stiftungsvorstands und Tochter von Heinz Hermann Thiele, ergänzt: "Meinem Vater war es wichtig, dass sein unternehmerisches Lebenswerk durch höchste fachliche Expertise gesichert und fortgeführt wird. Ich freue mich deshalb, dass wir Dr. Engel als Vorsitzenden des Stiftungsrates begrüßen dürfen.""Heinz Hermann Thiele war eine der bedeutenden deutschen Unternehmerpersönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Ich freue mich darauf, dabei mitzuwirken, dass das Lebenswerk auch künftig im Sinne des Stifters weitergeführt wird", sagt Dr. Engel.Unter der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung werden die mittelbaren Beteiligungen des 2021 verstorbenen Unternehmers Heinz Hermann Thiele an den Unternehmen Knorr-Bremse und Vossloh verwaltet. Die Anerkennung der Stiftung durch die Regierung von Oberbayern erfolgte im April 2023. Begünstigte der Stiftung sind Mitglieder der Familie Thiele. Darüber hinaus wird sich die Stiftung für gemeinnützige Zwecke in Wissenschaft und Forschung sowie Kunst, Kultur und Bildung engagieren.Dem Stiftungsvorstand der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung gehören an: Stephan Sturm (Vorsitzender), Robin Brühmüller, Julia Thiele-Schürhoff. Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus: Dr. Hans-Ulrich Engel (Vorsitzender), Prof. Dr. Stephan Schauhoff, Dr. Alexander Stupp, Dr. Lorenz Zwingmann.Pressekontakt:Dr. Harald MaassKEYNOTE Groupmaass@keynote-group.comTel: +49 15159153761Kontakt:Heinz Hermann Thiele FamilienstiftungSchlehdornstraße 382031 GrünwaldOriginal-Content von: Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, übermittelt durch news aktuell