Dr. Fabian Geldmacher ist Director Strategy & Business Development der Lysando AG

Triesenberg, Liechtenstein (ots) -Die Lysando AG - Marktführer für antimikrobielle Proteine - freut sich mitzuteilen, dass Dr. med. Fabian Geldmacher seit Juni das Team als Director Strategy & Business Development verstärkt. Dr. Geldmacher ist zuständig für Lysandos zukünftige strategische Ausrichtung und die Identifikation von Bereichen, in denen Lysandos Technologie den größten Mehrwert bieten kann. Er wird aktiv dazu beitragen, die Artilysin®-Technologie in den Markt zu bringen.In seiner letzten beruflichen Station war Dr. Geldmacher fast neun Jahre als Berater für McKinsey & Company tätig. Als Associate Partner im Healthcare- und Life-Sciences-Bereich unterstützte er seine Klienten unter anderem bei Strategie- und Transformationsprojekten oder der Vorbereitung von M&A-Prozessen. Mit der Lysando AG und der Artilysin®-Technologie ist er in diesem Kontext seit vier Jahren vertraut."Dr. Geldmacher etabliert bei uns intern ganz neue Funktionen und Prozesse. Sein Hintergrund als Mediziner, das Universitätsdiplom in Molekularmedizin sowie seine langjährige Erfahrung in der Managementberatung machen ihn zur perfekten Ergänzung für Lysando", sagt der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Lysando AG, Graf Markus Matuschka von Greiffenclau. "Er wird mit seiner Expertise und seinen Fähigkeiten entscheidend dazu beitragen, die Entwicklung der Firma mitzugestalten und unseren Erfolg weiter voranzutreiben."Dr. Fabian Geldmacher trat am 1. Juni 2022 offiziell die Position als Director Strategy & Business Development an."Schon seit der Schulzeit interessiere ich mich für die Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Diese Leidenschaft hat mich seither begleitet und bei der Lysando AG habe ich nun die Chance dem Vormarsch resistenter Bakterienspezies im großen Stil den Kampf anzusagen", sagt Dr. Geldmacher. "Ich blicke voller Vorfreude den neuen Herausforderungen entgegen und freue mich, hier die Welt zum Positiven verändern zu können."Über Lysando AGDie Lysando AG ist Marktführer für antimikrobielle Proteine, sogenannte Artilysin®e. Diese können problemverursachende Bakterien effektiv eliminieren, ohne hohes Risiko von Resistenzbildung und Dysbalancen. Artilysin®e stellen eine innovative, patentrechtlich geschützte und zudem umweltfreundliche Technologie mit mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten dar: einerseits in der Human- und Tiermedizin, aber zum Beispiel auch in der Kosmetikindustrie.Die Forschungseinrichtung der Lysando AG ist die Lysando Innovations Lab GmbH mit Sitz im Regensburger BioPark. Der BioPark Regensburg fördert Unternehmen der Biotechnologie, Medizintechnik, Diagnostik & Analytik sowie die Gesundheitswirtschaft des Standorts Regensburg.Pressekontakt:Verena SchossmannTel: +41(0)79 211 83 42E-Mail: verena.schossmann@lysando.comOriginal-Content von: Lysando AG, übermittelt durch news aktuell