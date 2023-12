DrHoenle Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Aktienkurs von Dr Hoenle hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Unterperformance von 7,64 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,8 Prozent, und Dr Hoenle liegt aktuell 8,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen gemischte Signale. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 19,67 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 18,05 EUR liegt, was eine Abweichung von -8,24 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,4 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Dr Hoenle somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Dr Hoenle liegt bei 28,41, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird als Indikator für eine neutrale Situation bewertet, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser positiven Anleger-Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.