DrHoenle Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Dr Hoenle als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Dr Hoenle-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,41, was eine "Schlecht"-Empfehlung darstellt, und ein Wert für den RSI25 von 54, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dr Hoenle verläuft derzeit bei 19,66 EUR. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 17,4 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von -11,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 17,7 EUR liegt. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -1,69 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit die Bewertung "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Dr Hoenle in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was die Einschätzung "Neutral" bestätigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Dr Hoenle im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,88 Prozent erzielt, was 10,15 Prozent unter dem Durchschnitt (5,27 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 6,05 Prozent, wobei Dr Hoenle aktuell 10,93 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Branchenvergleich Aktienkurs.