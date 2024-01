DrHoenle Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Dr Hoenle verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,88 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 7,72 Prozent, was einer Underperformance von -12,6 Prozent für Dr Hoenle entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 6,66 Prozent im letzten Jahr. Dr Hoenle wies eine Unterperformance von 11,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert auf. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Kennzahl betrachtet. Mit einem KGV von 41,62 liegt die Aktie von Dr Hoenle auf Basis der aktuellen Notierungen 32 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,52). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Dr Hoenle festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Dr Hoenle in diesem Bereich daher ein "Neutral".

Abschließend hinsichtlich der Dividende weist Dr Hoenle im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,15 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 3,15 Prozent ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.