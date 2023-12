DrHoenle Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie von Dr. Hoenle wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da das KGV mit 41,62 insgesamt 36 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektrische Ausrüstung", der bei 30,54 liegt. Infolgedessen erhält die Aktie gemäß der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung an. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dr. Hoenle diskutiert. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI hat die Dr. Hoenle Aktie derzeit einen Wert von 45,45, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird für dieses Signal die Einstufung "Neutral" vergeben. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Dr. Hoenle wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamteinstufung "Neutral".