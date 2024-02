DrHoenle Aktie: Ist es das gewesen?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Dr Hoenle als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 der Dr Hoenle-Aktie liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 69,17 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dr Hoenle-Aktie liegt bei 41, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (KGV von 31,82) über dem Durchschnitt liegt (ca. 31 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Dr Hoenle daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist Dr Hoenle derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,12%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche beträgt -3, weshalb die Dr Hoenle-Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie geben ebenfalls Aufschluss über das aktuelle Bild in den sozialen Medien. In den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, weshalb Dr Hoenle auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.