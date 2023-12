DrHoenle Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der aktuelle Kurs der Dr Hoenle-Aktie von 17,2 EUR wird charttechnisch als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs liegt 14 Prozent unter dem GD200 von 20 EUR. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, signalisiert mit einem Kurs von 18,79 EUR ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -8,46 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht", wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Stimmung für Dr Hoenle hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Dr Hoenle hat im letzten Jahr eine Rendite von 14,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor eine Überperformance von 10,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite mit 10,35 Prozent über dem Durchschnitt von 4,41 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dr Hoenle-Aktie liegt derzeit bei 41,62, was 31 Prozent höher ist als der Durchschnitt der Branche. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft und als überbewertet betrachtet. Der Durchschnittswert in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt momentan bei 31.