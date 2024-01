Doyen Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Aktie von Doyen zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,2 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,28 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +40 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf der anderen Seite hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 0,28 HKD erreicht, was bedeutet, dass die Aktie mit 0 Prozent Abstand als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Doyen in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 44,33 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -7,62 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Doyen eine Outperformance von +51,95 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,05 Prozent verzeichnete, lag Doyen mit einer Überperformance von 52,38 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Doyen eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Sentiment und der Buzz der Aktie zeigen, dass sich die Stimmung für Doyen in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Doyen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.