Doyen Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Doyen-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,28 HKD einen Abstand von +47,37 Prozent vom GD200 (0,19 HKD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist einen Kurs von 0,28 HKD auf, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Doyen-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) hat die Doyen-Aktie einen Wert von 60, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim RSI25, der sich auf 25 Tage erstreckt, ergibt sich für die Aktie ein Wert von 51, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Doyen einen Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (KGV von 22,08) unter dem Durchschnitt liegt. Somit wird Doyen als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist die Doyen-Aktie aktuell eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.