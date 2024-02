Doyen Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Doyen hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 35,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -13,93 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Doyen eine Outperformance von +49,06 Prozent im Branchenvergleich erreicht hat. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -14,48 Prozent, wobei Doyen um 49,62 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittlichen Leistungen führten zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Doyen in den sozialen Medien zeigen ein neutrales Stimmungsbild. Es gab weder positiven noch negativen Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dessen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft und die Aktie von Doyen wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Doyen-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,21 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,23 HKD, was einem Unterschied von +9,52 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt dieser aktuell bei 0,25 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darunter (-8 Prozent) liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Doyen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Doyen-Aktie als neutral einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen Werte von 100 auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.