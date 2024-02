Doyen Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Aktie von Doyen gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet. Mit einem KGV von 5,54 liegt sie insgesamt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen", der bei 25,78 liegt. Daraus ergibt sich aus Sicht der fundamentalen Analyse eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Doyen für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Doyen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,206 HKD weicht somit um -1,9 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,25 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt um -17,6 Prozent. Daher wird die Doyen-Aktie in diesem Fall mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Doyen-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Doyen bei 0 Prozent, was 5,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5% auf. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.