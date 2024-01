Doximity Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Doximity-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 28,25 USD gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 27,32 USD, was einem Unterschied von -3,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 24,32 USD liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt (+12,34 Prozent), was zu einer positiven Bewertung der Doximity-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Doximity-Aktie liegt bei 63 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (34,69) führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Doximity.

Analysten sind langfristig der Meinung, dass die Doximity-Aktie eine gute Bewertung erhalten wird, mit 3 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 39 USD, was einer potenziellen Performance von 42,75 Prozent entspricht, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Doximity-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch vermehrt negative Meinungen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.