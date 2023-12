Doximity Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen wird auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Doximity beträgt 3,24, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 41,77 und resultiert in einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Doximity daher ein Rating von "Gut".

Analysten bewerten die Doximity-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Doximity, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 41,67 USD, wird ein Aufwärtspotential von 53,19 Prozent prognostiziert, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien ist ebenfalls positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität rund um die Doximity-Aktie unterdurchschnittlich sind. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Doximity in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".