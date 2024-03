Doximity Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) der Doximity zeigt einen Wert von 47,58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Doximity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,08 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,85 USD weicht um +2,84 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,68 USD) weist eine ähnliche Abweichung auf und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Doximity-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Analysten sind der langfristigen Meinung, dass die Doximity-Aktie ebenfalls die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Insgesamt liegen die Bewertungen bei 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Doximity aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 31,5 USD angesiedelt, was eine positive Performance von 13,11 Prozent bedeuten würde. Daher wird die gesamte Analysteneinschätzung insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Doximity wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Gut"-Einstufung.