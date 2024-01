Doxa AB Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmungslage bei Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Doxa. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen für die Doxa-Aktie 38. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (47,87). Auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Doxa.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Doxa-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Doxa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4,04 SEK liegt. Da der letzte Schlusskurs (3,36 SEK) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,29 SEK) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, weshalb die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Doxa-Aktie für die technische Analyse somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.