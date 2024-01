Doxa AB Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Aktie von Doxa zeigt der RSI derzeit einen Wert von 18,06, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, zeigt hingegen einen Wert von 49, was als "Neutral" gewertet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI somit eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Doxa-Aktie eine Abweichung von -16,95 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) hingegen zeigt eine Abweichung von nur +4,13 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell zeigt sich für die Doxa-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen sind. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Doxa beschäftigt.

Abschließend lässt sich sagen, dass bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Doxa ergibt. Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie gilt.