Dowway LT Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Dowway. Derzeit beträgt der 7-Tage-RSI 12,5 Punkte, was darauf hinweist, dass Dowway derzeit überverkauft ist und die Aktie daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der aktuelle Kurs von 0,58 HKD 22,67 Prozent unter dem GD200 (0,75 HKD) liegt. Der GD50 liegt bei 0,6 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich für Dowway in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Dowway in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung von "Neutral".