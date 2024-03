Downer Edi Aktie: Der weitere Knall!

Die Downer Edi Aktie zeigt sich derzeit technisch gesehen in verschiedenen Bereichen uneinheitlich. Auf kurzfristiger Basis wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet, da der Kurs mit 4,76 AUD um +4,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, abweicht. Auf längere Sicht hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +12,8 Prozent liegt.

In den sozialen Medien war in letzter Zeit eine Zunahme negativer Kommentare über Downer Edi zu beobachten, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was auf ein insgesamt "Schlecht"-Rating hindeutet.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiver, da vor allem positive Meinungen veröffentlicht werden. Trotzdem war in den letzten Tagen weder eine starke Beschäftigung mit positiven noch mit negativen Themen rund um Downer Edi zu beobachten, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Downer Edi zeigt ebenfalls Uneinheitlichkeiten. Der RSI von 75 führt zu einer Einstufung als "Schlecht", während der RSI25 mit 40,63 zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.