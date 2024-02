Downer Edi Aktie: Ein wahrer Champion!

Die technische Analyse der Downer Edi zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,12 AUD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 5,09 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +23,54 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 4,37 AUD, was einem Abstand von +16,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Downer Edi hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Downer Edi-Aktie liegt bei 11, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (27,04) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Downer Edi.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Aufgrund dessen wird Downer Edi insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.