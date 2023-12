Downer Edi Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "Downer Edi":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI von Downer Edi liegt derzeit bei 23,53, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 31 für Downer Edi, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen zu Downer Edi überwiegen. Die meisten Themen rund um den Wert waren neutral, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Downer Edi wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Downer Edi bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Downer Edi derzeit bei 3,89 AUD, was eine Einstufung von "Gut" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,32 AUD aus dem Handel, was einem Abstand von +11,05 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt ebenfalls ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".