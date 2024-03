Downer Edi Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Downer Edi-Aktie liegt bei 44,74, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 59 eine neutrale Lage an. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Downer Edi-Aktie.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit 4,26 AUD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 4,88 AUD liegt, was einer positiven Abweichung von +14,55 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Abweichung von +5,17 Prozent. Somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Auch hier wird die Downer Edi-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für die Downer Edi-Aktie in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.