Downer Edi Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI), auch bekannt als Relative Strength Index, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Downer Edi wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 51,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird für den 7-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 42,19). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Downer Edi-Wertpapier somit eine "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Downer Edi-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,97 AUD für den Schlusskurs der Downer Edi-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 4,31 AUD (+8,56 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (4,11 AUD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,87 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Downer Edi-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Downer Edi in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.