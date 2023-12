Dowa Holdings Aktie: Knallt es bald?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dowa betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 70,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dowa überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Dowa weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Dowa für den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Dowa eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Dowa daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Dowa bei 4421,52 JPY, während der aktuelle Kurs bei 5062 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +14,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt derzeit bei 4866,72 JPY, was zu einem Abstand von +4,01 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität von Dowa eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit wird Dowa insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.