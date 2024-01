Dowa Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dowa-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 53,21 beträgt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Dowa.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Dowa konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertung durch die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien ergibt, dass die Anleger-Stimmung als neutral einzustufen ist. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Dowa-Aktie um +15,04 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Dowa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.