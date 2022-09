Dow steigt um über 100 Punkte, da die US-Wirtschaft im August 315.000 neue Arbeitsplätze geschaffen hat

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die US-Aktien haben am Freitagmorgen nach der Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts für August überwiegend höher gehandelt. Der Dow stieg um 0,43% auf 31.791,57, während der NASDAQ um 0,20% auf 11.808,72 stieg. Der S&P 500 stieg ebenfalls und gewann 0,44% auf 3.984,23. Auch hier nachlesen: Market Volatility Decreases Slightly As Dow Records Gain On First Trading Day Of September Führende und nachlaufende… Hier weiterlesen