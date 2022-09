Dow sinkt auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr inmitten eines ausgedehnten Ausverkaufs an der Wall Street

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte haben am Freitag im Vormittagshandel den Abwärtstrend der vergangenen Tage fortgesetzt und sind deutlich gesunken. Mit dem steilen Tagesrückgang ist der Dow auf den niedrigsten Intraday-Stand seit weit über einem Jahr gefallen. Die Hauptdurchschnittswerte haben sich in den letzten Handelstagen in etwa seitwärts bewegt und verharren in der Nähe ihrer Tagestiefs. Der Dow liegt 389,51… Hier weiterlesen