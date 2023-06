Dow: Potenzial für Anstieg - Kursziel bei 53,51 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow wird derzeit unter ihrem wahren Wert gehandelt, so die Meinung von Analysten. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,51 EUR und bietet damit ein Potential für Anleger in Höhe von +9,82%. Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,74%, was in einer Woche einen Zuwachs von insgesamt +3,06% ergibt.

• Am 28.06.2023 stieg der Kurs um +0,74%

• Mittelfristiges Kursziel: 53,51 EUR

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,20

Obwohl nicht alle Bankanalysten davon überzeugt sind und einige zum sofortigen Verkauf raten würden gibt es dennoch Optimismus bezüglich des zukünftigen Wachstums der Aktie. Insgesamt sprechen sich drei Analysten für einen starken Kauf aus und weitere drei Experten empfehlen immerhin eine Kaufentscheidung.

17 weitere Experten halten die Aktie aktuell als...