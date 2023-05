Dow: Mittelfristiges Kursziel von 54,18 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie des US-amerikanischen Chemiekonzerns Dow schloss gestern an der Börse mit einem Minus von -0,06%. In den letzten fünf Handelstagen verlor sie insgesamt -2,76%. Diese Entwicklung scheint auf eine eher pessimistische Stimmung am Markt zurückzuführen zu sein.

Bankanalysten sind jedoch optimistischer. Laut ihrer Einschätzung liegt das mittelfristige Kursziel bei 54,18 EUR. Dies bedeutet ein beachtliches Potenzial von +15,44% gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Von insgesamt 24 Analysten empfehlen sechs die Aktie zum Kauf und weitere drei sehen sie als stark kaufenswert an. Sechzehn Experten raten dazu, die Aktien zu halten und zwei meinen, dass Anleger ihre Bestände sofort verkaufen sollten.

Insgesamt zeigt sich also ein Anteil von +25% positiver Bewertungen durch Analysten sowie das bestätigte Guru-Rating “Guru-Rating...