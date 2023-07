Dow: Mittelfristiges Kursziel von 51,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Analysten sind sich einig – Dow ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 51,30 EUR. Wenn diese Vorhersage zutrifft, bietet die Aktie ein Potenzial von +7,73%. Gestern verzeichnete das Unternehmen eine stabile Entwicklung am Finanzmarkt mit einer Kursentwicklung von 0,00%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Anstieg um +1,18% führte.

• Am gestrigen Tag stellte Dow eine Kursentwicklung von 0,00% dar.

• Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 51,30 Euro.

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.15.

Obwohl einige Experten skeptisch sind und zum Verkauf raten würden (2), sehen insgesamt mehr als die Hälfte der Analysten (56%) durchaus Chancen für einen Kauf oder eine Haltestellung.

Fazit: Die Bewertung des Trend-Indikators “Guru-Rating” bleibt konstant bei einem Wert von...