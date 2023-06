Dow: Kursziel von 53,34 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Nach Meinung der Analysten ist die Aktie von Dow derzeit unterbewertet und hat ein Potential von +13,24% zum aktuellen Kurs.

• Dow schließt am 23.06.2023 mit einem Minus von -0,06%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 53,34 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,20

Die vergangene Woche brachte für Dow eine negative Entwicklung in Höhe von -3,39%. Am gestrigen Tag fiel die Aktie um weitere -0,06%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung im Markt hinweist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Dow beträgt laut Bankanalysten 53,34 EUR. Bei einer Umsetzung würde dies ein Potenzial von +13,24% eröffnen. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese optimistische Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und ebenso viele setzen das...