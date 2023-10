Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Anstieg um +1,24%. In den letzten fünf Handelstagen betrug die Steigerung der Aktienperformance +0,92%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten bewerten das Unternehmen als unterbewertet und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel von 53,16 EUR. Diese Prognose impliziert ein Aufwärtspotenzial von +9,02% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Geschichte des Unternehmens.

Von insgesamt 24 ausgewerteten Experteneinschätzungen halten sich 3 für einen starken Kauf der Aktie bereit und weitere 3 sehen die Aktie optimistisch aber nicht euphorisch als kaufenswert an. Die Mehrheit (16) bleibt mit einer Bewertung “halten” weitgehend neutral...