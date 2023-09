Dow: Kursziel von 53,03 EUR - Lohnt sich ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Gestern hat Dow am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,34% verzeichnet. Insgesamt ergibt dies eine positive Kursentwicklung von +2,56% in den letzten fünf Handelstagen. Doch wie sieht es mit der Bewertung der Aktie aus?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel laut Bankanalysten bei 53,03 EUR und bietet somit ein Potenzial für Investoren von +3,36%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere drei sie als kaufenswert betrachten, sehen 17 Experten die Aktie als Halteposition an. Ein Analyst rät zum Verkauf und zwei weitere sogar dazu, Dow unverzüglich zu veräußern.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf 3,15 nachdem es davor ebenfalls schon bei 3,15 lag.

Fazit: Trotz unterschiedlicher Einschätzungen der Experten scheint das Potential für eine...