Dow: Kursziel von 52,75 EUR laut Analysten nicht angemessen

Am letzten Handelstag an der Börse musste Dow einen Abschlag von -1,47% hinnehmen. Insgesamt summiert sich das Minus auf -5,86% in den vergangenen fünf Handelstagen und damit eine ganze Woche. Eine eher pessimistische Stimmung im Markt ist somit spürbar.

Die Bankanalysten hingegen sehen die Aktie als derzeit unterbewertet an und vergeben ein mittelfristiges Kursziel von 52,75 EUR – ein Potenzial von +11,86%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

3 Analysten sind überzeugt davon, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Etwas zurückhaltender aber immer noch optimistisch bewerten weitere 3 Experten die Aktie als “Kauf”. Eine mehrheitliche neutrale Haltung haben dagegen 16 Analysten mit einer “halten”-Bewertung eingenommen. Nur noch 1 Analyst empfiehlt sie zum Verkauf...