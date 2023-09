Dow: Kursziel liegt bei 52,79 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die Aktie von Dow zeigt am Finanzmarkt eine Kursentwicklung mit einer Steigerung um +1,67%, was in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt einen Rückgang von -3,42% ergibt. Die Stimmung ist derzeit pessimistisch und die Bankanalysten sind der Ansicht, dass das Potenzial für Investoren in einer mittelfristigen Perspektive bei einem Kursziel von 52,79 EUR liegt.

• Dow verzeichnete am 25.09.2023 eine Steigerung um +1,67%

• Das aktuelle Kurspotenzial beläuft sich auf +10,02%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,25

Einige Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf oder sehen sie eher optimistisch als neutral an. Andere Experten haben jedoch Bedenken und bewerten sie entweder als “halten”, “Verkauf” oder sogar zur sofortigen Veräußerung geeignet.

Insgesamt betrachtet gibt es weiterhin Optimismus unter den Analysten im...