Dow: Kursziel bei 52,61 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Dow wird derzeit von Bankanalysten als unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,61 EUR und damit -6,21% unter dem aktuellen Kurs.

• Dow legt am 28.04.2023 um +1,75% zu

• Das Kursrisiko für Investoren beträgt somit -6,21%

• Guru-Rating verbessert sich auf 3,17 nach zuvor 3,25

Gestern konnte die Dow-Aktie an Wert gewinnen und verzeichnete einen Anstieg um +1,75%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch insgesamt ein Minus von -1,60%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeuten könnte.

Dennoch sind viele Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen in der Aktie großes Potenzial. Derzeit empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünf sprechen zumindest eine Kaufempfehlung aus. Die Mehrheit von siebzehn Experten bleibt neutral (“halten”), während keiner...