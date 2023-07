Dow: Kursziel bei 50,86 EUR - Analysten sehen Potenzial von +5,42%

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Am gestrigen Handelstag zeigte sich Dow am Finanzmarkt mit einer positiven Kursentwicklung von +0,18%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben einen Zuwachs von insgesamt +2,09%, was für eine optimistische Stimmung spricht.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt laut Bankanalysten bei 50,86 EUR. Sollten diese Prognosen zutreffen, hätte die Aktie ein Potenzial von +5,42% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung aufgrund des jüngsten positiven Trends der Aktie.

Aktuell empfehlen 3 Analysten den Kauf der Dow-Aktie und weitere 3 bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Die Mehrheit (17) ist jedoch neutral und rät zum Halten der Aktien. Lediglich ein Experte sieht das Potential für einen Verkauf und zwei andere gehen sogar davon aus dass die Bestände sofort verkauft werden...