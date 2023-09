Dow: Kurspotenzial von +3,73% - Bankanalysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die gestrige Kursentwicklung von Dow am Finanzmarkt betrug -1,99%, was die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf einen relativ neutralen Trend summierte (-0,64%). Trotzdem herrscht bei den Analysten in den Bankhäusern eindeutig eine positive Stimmung.

In diesem Zusammenhang liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Dow bei 52,40 EUR. Wenn die 19 Bankanalysten Recht behalten, eröffnet sich Investoren dadurch ein aktuelles Potenzial von +3,73%. Allerdings ist nicht jeder Experte dieser Meinung.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere drei als moderates Kaufsignal. Sechzehn sehen es eher neutral und vergeben das Rating “halten”. Nur einer empfiehlt sie zu verkaufen und einer geht sogar so weit zu sagen, dass sie sofort verkauft werden sollte.

Das insgesamt positive Bild...