Dow Jones steigt leicht an, während die Nasdaq fester notiert - US-Börsen am Freitag

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Titel: US-Börsen zeigen uneinheitliche Tendenz, Hoffnungen auf Zinssenkung werden gedämpft

US-Börsen haben am Freitag eine gemischte Performance gezeigt. Der Dow wurde zum Handelsende in New York mit 37.305 Punkten berechnet, was einem Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht. Kurz zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.719 Punkten leicht im Minus, während die Technologiebörse Nasdaq den Nasdaq 100 mit [...] Hier weiterlesen