Dow Jones steigt auf ein neues Allzeithoch – 2024 über 40.000 Punkte?

Am gestrigen Mittwoch markierte der Dow Jones ein neues Allzeithoch und steht damit erstmals in der Geschichte über 37.000 Punkte. Das alte Allzeithoch vom 4. Januar 2022 bei 36.799 Punkten wurde damit nach fast 2 Jahren übertroffen. Seit Ende Oktober befindet sich der Dow Jones, welcher der älteste Aktien-Index der Welt ist, in einer starken Aufwärtsbewegung und legte etwa...