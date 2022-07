Dow Jones: Die schlechten Nachrichten reißen einfach nicht ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Nach einem leichten Erholungsschwung in der vergangenen Woche stehen die Märkte in dieser Woche wieder unter Abgabedruck. Für Nervosität sorgt zum einen die beginnende Berichtssaison in den USA, wie der Dow Jones zeigt. Den Anfang machen die großen Investmentbanken JPMorgan, Morgan Stanley und Citigroup. Anleger erhoffen sich durch die Zahlen Hinweise auf einen möglichen wirtschaftlichen Abschwung als Folge der aggressiven… Hier weiterlesen