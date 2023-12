Dow Jones legt zu: US-Börsen im Aufwind trotz Zögern der Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die US-Börsen verzeichneten am Donnerstag einen Anstieg. Der Dow schloss den Tag mit 37.248 Punkten ab, was einem Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Kurz zuvor lag der breiter gefasste S&P 500 mit rund 4.720 Punkten ebenfalls um 0,3 Prozent im Plus und der Technologie-Index Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.762 Punkten fester um 0,2 Prozent.

Nachdem der Dow Jones am Vortag einen Höchststand [...] Hier weiterlesen