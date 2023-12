Dow Jones beendet Handelstag mit Zuwachs: Anleger optimistisch vor Fed Zinsentscheid

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Am Dienstag konnten die US-Börsen Zuwächse verzeichnen. Der Dow schloss den Handelstag mit 36.578 Punkten ab, was einem Plus von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag entspricht.

Kurz zuvor war der S&P 500 um 0,5 Prozent auf etwa 4.644 Punkte gestiegen und die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 14.533 Punkten und damit um weitere feste 0,7 Prozent höher.

Im Vorfeld des für [...] Hier weiterlesen