Dow Jones: Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt - darin liegt die Chance!

Nach einem sehr bullischen Dienstag verlief der Mittwochshandel wieder sehr wechselhaft. Die großen US-Indizes starteten mit Abschlägen in den Tag, drehten im Tagesverlauf ins Plus, nur um im späten Handel wieder leicht in den roten Bereich abzurutschen. Die Verluste hielten sich jedoch in Grenzen. Für den Dow Jones-Index der Standardwerte endete der Handel mit leichten Abschlägen von 0,15 Prozent, für… Hier weiterlesen