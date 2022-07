Dow Jones: Die Spannung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Sorgen vor einer Abschwächung der Konjunktur und dem Abrutschen in eine globale Rezession haben die US-Börsen zum Auftakt in die neue Handelswoche begleitet. Aufgrund des Nationalfeiertages am Montag griffen Anleger erst am Dienstag in das Marktgeschehen ein. Trotz anfänglicher Verluste gelang es dem breit gefassten S&P 500 den Handel leicht im Plus zu beenden. Der Technologieindex Nasdaq 100 vollzog ebenfalls… Hier weiterlesen