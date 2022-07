Dow Jones: Jetzt stehen ganz entscheidende Zeiten an!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

Nach einem kräftigen Aufwärtsschub in der vergangenen Woche sind in dieser Woche die Bären an den Markt zurückgekehrt. Dabei geraten wieder einmal riskante Wachstumsaktien unter Druck. Der Technologieindex Nasdaq 100 notiert vor dem Freitagshandel auf Wochensicht bereits mit fast 5 Prozent im Minus. Für den breiter gefassten S&P 500 stehen einen Tag vor dem langen Wochenende Abschläge von 3,23 Prozent… Hier weiterlesen