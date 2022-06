Dow Jones: Den Bullen fehlt die Überzeugung!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Trotz starker Vorgaben von den asiatischen Finanzmärkten haben die Schlüsselindizes an der Wall Street zum Auftakt in die neue Woche unentschlossen agiert. Nach der kräftigen Erholung in der vergangenen Woche scheinen Anleger zu überlegen, wohin die Reise nun gehen wird. Der Dow Jones-Index der Standardwerte ging letztlich mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Im breiter gefassten S&P… Hier weiterlesen