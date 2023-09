Dow: Experten erwarten ein Kursziel von 52,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von Dow einen Verlust von -0,72% verzeichnen. Somit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage eine negative Entwicklung in Höhe von -2,86%. Der Markt scheint derzeit also relativ pessimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und sehen das wahre Kurspotenzial höher an. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,52 EUR und somit um +4,65% über dem aktuellen Wert. Allerdings sind nicht alle Analysten optimistisch gestimmt nach den letzten schwachen Entwicklungen.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und weitere drei als Kaufempfehlung mit optimistischem aber nicht euphorischen Ausblick. Sechzehn Experten halten es neutral und empfehlen “halten”, während nur noch einer der Meinung ist sie sollte verkauft werden oder so schnell wie...