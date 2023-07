Dow: Analysten sehen Kursziel bei 51,88 EUR mit +6,98% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die gestrige Handelssitzung bescherte Dow an der Börse ein Plus von +0,28%. Insgesamt summiert sich das Ergebnis der letzten fünf Tage auf +1,10%, was auf eine optimistische Marktlage deutet.

Bankanalysten prognostizieren für die Aktie von Dow mittelfristig ein Kursziel von 51,88 EUR. Bei einer aktuellen Notierung von 48,54 EUR entspricht dies einem potentiellen Wachstum von +6,98%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – einige halten den Wertpapierkauf für weniger ratsam.

Von insgesamt 26 befragten Analysten empfehlen jedoch immerhin sechs Kauf und drei sprechen sogar von einem klaren Kaufsignal. Mit anderen Worten: Der Anteil positiver Bewertungen liegt bei beachtlichen +23,08%.

Das Guru-Rating des Trend-Indikators bleibt unverändert bei 3,15 stehen.