Dow: Analysten sehen Kurspotenzial von +9,02% - Zielkurs bei 53,19 EUR

Die Aktie von Dow konnte gestern am Finanzmarkt um +1,24% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen erreichte sie insgesamt ein Plus von +0,92%. Der Markt scheint momentan relativ neutral gestimmt zu sein.

Eine andere Einschätzung teilen jedoch die Bankanalysten. Sie sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 53,19 EUR hat. Somit eröffnet Dow Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +9,02%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Konkret empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere drei zeigen sich optimistisch mit einem “Kauf”-Rating. Sechzehn Experten positionieren sich weitgehend neutral mit einem “Halten”-Rating und noch immer gibt es einen Analysten sowie einen...